Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Verkehrsunfall auf der BAB 7 - Gegenstand auf Fahrbahn Motorradfahrer verletzt

Am Montagnachmittag, dem 29.03.2021, gegen 13:55 Uhr, ereignete sich auf der BAB 7, Gemarkung Knüllwald, Kassel in Fahrtrichtung Fulda, zwischen den Anschlussstellen Homberg/Efze und Bad Hersfeld - West, ein Verkehrsunfall, bei welchem sich ein KRad-Fahrer verletzte.

Der 29-jährige Fahrer eines KRad Triumph aus Bad Salzuflen befuhr auf benanntem Streckenabschnitt der BAB 7 den mittleren dreier Fahrstreifen. Auf dieser Fahrspur lag eine Batterieabdeckung aus Plastik. Der KRad-Fahrer konnte diesem Teil nicht mehr gänzlich ausweichen und verletzte sich infolge des Aufpralls am rechten Bein. Am KRad selbst entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Ein nachfolgender Sattelzug fuhr ebenfalls über das Plastikteil, wurde hierbei aber nicht beschädigt.

Der KRad-Fahrer konnte glücklicherweise einen Sturz verhindern und sein KRad am Seitenstreifen abstellen. Er wurde nach polizeilicher Verkehrsunfallaufnahme zwecks medizinischer Versorgung und Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.

Zeugen, die Angaben zum Verlierer des Plastikteils machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld (Tel.: 06621/5088-0) in Verbindung zu setzen.

Gefertigt: Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld / i. A. Schöbel, POK

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell