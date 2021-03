Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Polizei warnt vor Betrugsmasche "Smishing" - Vermehrte Fälle im Landkreis Hersfeld - Rotenburg

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Polizei warnt vor Betrugsmasche "Smishing" - Vermehrte Fälle im Landkreis Hersfeld - Rotenburg

Heute und am vergangen Wochenende trat im Bereich Hersfeld - Rotenburg das Betrugsphänomen "Smishing" auf. Smishing ähnelt der Betrugsmasche "Phishing" über E-Mail, jedoch werden die betrügerischen Nachrichten per SMS versandt. In den aktuellen Fällen erhalten Bürgerinnen und Bürger eine SMS auf ihr Mobiltelefon. In dieser wird mitgeteilt, dass ein Paket für sie verschickt wurde. Zusätzlich ist ein LINK enthalten, mit dem die angebliche Paketversendung verfolgt werden kann.

Folgt man solch einem LINK, wird versucht eine Schadstoffsoftware - häufig als eine Art Update getarnt - auf dem Handy zu installieren. Ist die Software letztlich installiert, können die Täter auf persönliche Daten zugreifen und diese missbräuchlich benutzen.

Ihre Polizei rät daher dringend:

- Bleiben Sie wachsam uns skeptisch, wenn Sie unaufgefordert Kurznachrichten von Ihnen unbekannten Telefonnummern erhalten - Folgen Sie solchen LINKS auf keinen Fall, da Sie sonst ggf. Schadstoffsoftware auf Ihrem Smartphone installieren - Geben Sie keine personenbezogenen Daten preis - Wenden Sie sich im Zweifel an Ihre örtliche Polizei

Weitere wertvolle Tipps und Tricks rund um das Thema Betrug, erhalten Sie unter www.senioren-sind-auf-zack.de oder www.polizei-beratung.de

Stephan Müller - Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell