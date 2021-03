Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Jogger durch Hundebiss verletzt

Vogelsbergkreis (ots)

Jogger durch Hundebiss verletzt

Grebenhain / Ilbeshausen - Am Samstag (27.03.), gegen 06:00 Uhr, joggte ein 35-jähriger Mann aus Grebenhain den Feldweg zwischen Grebenhain und Ilbeshausen "Platteweg" entlang, als ihm eine ihm unbekannte Frau mit zwei nicht angeleinten Hunden entgegengelaufen kam. Die Hunde liefen auf den Grebenhainer zu und einer biss den Geschädigten in den Oberschenkel, die Hand sowie in den Unterarm. Im Anschluss entfernte sich die Hundebesitzerin mit den Hunden, ohne sich um den durch die Bisse leichtverletzten Grebenhainer zu kümmern.

Das Opfer konnte gegenüber der Polizei folgende Personenbeschreibung bezüglich der Hundehalterin angeben: Zwischen 40 und 50 Jahren alt, sprach Deutsch ohne erkennbaren Akzent und trug eine dunkle gefütterte Winterjacke sowie eine Mütze oder Kapuze. Bei den Hunden soll es sich möglicherweise um einen Boxer sowie einen Schäferhund gehandelt haben.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gefertigt:

Stephan Müller, Pressesprecher

