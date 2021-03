Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kat-Diebstahl: Edelmetalle im Visier

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Zwischen Donnerstag und Sonntag machten sich Diebe in der Enkenbacher Straße an einem Opel Astra zu schaffen. Sie stahlen den Katalysator des Wagens. Als die Fahrzeughalterin am Nachmittag den Pkw startete, hörte sich das Auto anders an als gewohnt. Bei der Überprüfung des Wagens stellte sich heraus, dass der Katalysator fehlte. Diebe hatten ihn abmontiert. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 500 Euro. Die Beamten ermitteln. Sie gehen davon aus, dass die Täter es auf die Edelmetalle in dem Katalysator abgesehen haben. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

