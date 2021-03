Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Katalysator gestohlen

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag in der Neukircher Straße von einem Auto den Katalysator gestohlen. Vermutlich mit einem Wagenheber machten sich die Diebe zwischen 19.30 Uhr und 8 Uhr an dem grauen VW Polo zu schaffen. Sie bockten das Fahrzeug auf und trennten mit einem Werkzeug den Katalysator vom Unterboden ab. Die Polizei ermittelt wegen des Diebstahls und bittet um Hinweise. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

