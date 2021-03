Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen

Vogelsbergkreis (ots)

Straßenlaterne beschädigt

Heblos - Am Samstag (17.03.) wurde von der OVAG in der Straße "Am Sportplatz" eine Beschädigung an der dort befindlichen Straßenlaterne festgestellt. Offensichtlich befuhr ein Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug die Straße "Am Sportplatz" und wollte in Höhe der Hausnummer 5 mit seinem Wagen wenden. Dabei übersah er die dort befindliche Straßenlaterne und stieß gegen den Mast der Laterne. An der Straßenlaterne entstand Sachschaden von rund 1.200 Euro.

Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641-9710.

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Angersbach - Am Donnerstag (25.03.), gegen 12:30 Uhr, befuhr ein 69-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Opel Zafira die Pfarrgasse. In Höhe der Hausnummer 21 befand sich ein Tanklastwagen auf der Fahrbahn, welcher gerade das Anwesen mit belieferte. Da der 69-jährige nicht an dem Tanklastwagen vorbeifahren konnte, wollte er mit seinem Zafira wenden. Beim Rangieren übersah er jedoch einen Kleintransporter, welcher am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Es kam zum Zusammenstoß. Bei dem Unfall blieb der 69-jährige unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 1.700 Euro.

Fahrzeug beim Einparken beschädigt

Schotten - Am Samstag (27.03) befuhr ein 59-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Skoda Yeti die Vogelsbergstraße und wollte in Höhe der Hausnummer 110 am rechten Fahrbahnrand einparken. Dabei beschädigte er den Pkw einer 49-jährigen Fahrerin, welcher ebenfalls in der Vogelsbergstraße am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Bei dem Unfall blieb der 59-jährige Fahrzeugführer unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Gefertigt: Geiß, VA

Polizeistation Lauterbach

