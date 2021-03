Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallfluchten

Hersfeld/Rotenburg (ots)

Bebra- Ein Pkw-Fahrer aus Sontra parkte sein Fahrzeug, einen weißen Daimler-Benz, am 29.03.21, gegen 15.30 Uhr, ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Bebritstraße. Als der Geschädigte gegen 16 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden an der hinteren rechten Fahrzeugkante fest. Schadenhöhe circa 4.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem verursachenden Fahrzeug dürfte es sich aufgrund der Spurenlage um einen Klein-Lkw oder Kastenwagen handeln. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Bebra- Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr am 29.03.21, gegen 20.05 Uhr, die B 27 aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Richtung Eschwege. In Höhe der Abfahrt Bebra-Nord wollte er die Bundesstraße verlassen. Dabei kam er nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über die Verkehrsinsel und beschädigte die dortigen Schilder. Schadenshöhe circa 500 Euro. Auch hier entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gefertigt:

Pst Rotenburg a. d. Fulda

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell