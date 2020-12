Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfallflucht in Brakel Brakel, Driburger Straße Nr. 5, Samstag, 05.12.2020, 00:10 Uhr

Am Samstagmorgen, kurz nach Mitternacht, kam es in Brakel zu einer Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr. Gegen 00:10 Uhr befuhr eine 25-jährige Pkw-Fahrerin die Driburger Straße in Richtung Innenstadt. Auf Höhe der Nr. 5 kam ihr ein unbekannter Pkw entgegen, der mittig der Fahrbahn gefahren sein soll. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, lenkte die Frau ihren Pkw nach rechts und stieß dort auf einen geparkten Klein- Lkw. Der unbekannte Pkw setzte seine Fahrt in Richtung B252 fort, ohne sich um den entstandenen Unfall zu kümmern. Es kam zu keinem Zusammenstoß zwischen den beteiligten Pkw, allerdings ist bei dem beschriebenen Fahrverhalten von einer Unfallbeteiligung des flüchtigen Pkw auszugehen. Die Polizei fragt: "Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug machen?" Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Höxter unter der Tel.-Nr.: 05271-962-0. /Bat.

