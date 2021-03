Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Geldbörse gestohlen

Vogelsbergkreis (ots)

Lauterbach - Unbekannte stahlen am Donnerstag (25.03.) einer 83-jährigen Frau aus Lauterbach auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Umgehungsstraße eine Geldbörse. Die zwei männlichen Täter näherten sich der lebensälteren Frau, als diese ihren leeren Einkaufswagen zurückbringen wollte. Beim Einschieben und Entnehmen des Clips bedrängten sie die Lauterbacherin und gaben an, den Wagen übernehmen zu wollen. Einer der Täter entriss der Frau dabei ihre Geldbörse. Die Männer flüchteten in Richtung eines benachbarten Lebensmittelmarktes.

Sie konnten folgendermaßen beschrieben werden: beide circa 55 Jahre alt, 180cm groß, kräftige Statur, dunkle Haare, südosteuropäischen Aussehens, dunkel, mit Stoffjacken bekleidet.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Patrick Bug

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell