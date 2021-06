Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Schule nach Brandalarm evakuiert (16.06.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein ausgelöster Brandmelder in einer Schule in der Straße "Brandenburger Ring" hat am Mittwochvormittag gegen 9 Uhr zu einem Großaufgebot von Rettungskräften der Feuerwehr und Polizei geführt. Nachdem ein Brandalarm einer neuen Brandmeldeanlage im Obergeschoß einer Werkrealschule ausgelöst hatte, evakuierten die Fachkräfte der Schule die rund 900 Schüler. Die mit 30 Helfern angerückte Feuerwehr konnte schnell einen technischen Defekt für den Alarm ausfindig machen. Nach etwa 30 Minuten konnten alle Schüler wieder in ihre Klassen zurückkehren und den Unterricht fortsetzen.

