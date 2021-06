Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/Hohentwiel, Lkrs. KN) Unfall am Getränkemarkt - Polizei sucht Zeugen

Singen (ots)

Die Polizei Singen sucht Zeugen, die einen Unfall am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr bei einem Getränkemarkt in der Georg-Fischer-Straße beobachtet haben. Dort wurde ein 65 Jahre alter Mercedes-Fahrer mit seinem CLA angetroffen, der offenbar mit seinem Auto leicht gegen eine Wand gefahren war. Der Mann, der sich nicht mehr im Auto befand und an einer Mauer saß, war zwar unverletzt, stand aber unter Alkoholeinfluss. Zumindest ein Zeuge hat den Unfallhergang gesehen und dies im Getränkemarkt gemeldet, allerdings ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Polizei sucht nun unter Telefon 07731 8880 den Zeugen und weitere Hinweise zu dem Unfall.

