Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfall mit Verletzten in Geesthacht

Ratzeburg (ots)

07. Mai 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 06.05.2021 - Geesthacht

Am 06. Mai 2021 kam es in Geesthacht auf der B404 / Besenhorst zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigem Erkenntnisstand befuhr eine 62- jährige Geesthachterin mit einem Mazda die B404 Richtung Hamburg, Sie fuhr zwischen zwei LKW. In Höhe der Einmündung Bauernvogtsweg kam sie aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort fuhr sie in die Seite eines entgegenkommenden Mercedes und verlor anschließend die Kontrolle über den Mazda. Das Fahrzeug stieß gegen einen Bordstein, kippte auf das Dach und kollidierte mit einem hinter dem Mercedes fahrenden VW Golf. Die 62- jährige Fahrerin des Mazda wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Sie wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 47- jährige Mercedesfahrer aus dem Landkreis Rostock wurde leicht verletzt. Die 28- jährige VW- Fahrerin aus Geesthacht blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 14.000 Euro geschätzt. Die B404 musste für eine Stunde voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell