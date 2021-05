Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: RÜCKNAHME der Öffentlichkeitsfahndung - vermisste 52-Jährige gefunden

Ratzeburg (ots)

06. Mai 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 05.05.2021 - Mölln

Die seit dem 03.Mai 2021 vermisste Cornelia S. aus Mölln konnte am 06. Mai 2021 in den Abendstunden in Mölln angetroffen und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Hinweise aufmerksamer Zeugen führten zu dem Auffinden der Vermissten. Pressemitteilung Öffentlichkeitsfahndung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43735/4907444

Die Polizei bittet um Löschung der Öffentlichkeitsfahndung, in deren Verlauf auch ein Foto veröffentlicht wurde und bedankt sich für die Unterstützung!

