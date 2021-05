Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Pflanzen aus Vorgarten gestohlen

Ratzeburg (ots)

05. Mai 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 04.05.2021 - Lauenburg

Am 04. Mai 2021 kam es zu einem Diebstahl von Pflanzen in der Straße "Halbmond" in Lauenburg.

Nach bisherigem Erkenntnisstand rissen unbekannte Täter gegen 03:00 dreizehn Pflanzen Goldliguster Ligustrum ovalifolium aus dem Boden und entwendet diese. Die Büsche wurden erst vor einem Monat durch ein Lauenburger Ehepaar im Vorgarten ihres Hauses als Hecke zur Grundstücksabgrenzung gepflanzt. Der Sachschaden wird auf über 200 Euro geschätzt.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Halbmond in Lauenburg beobachtet? Wer kann Hinweise auf die Täter geben? Die Polizeistation Lauenburg nimmt Hinweise unter der Telefonnummer: 04153/ 3071-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell