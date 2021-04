Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - PKW-Brand

Zeugen gesucht

Geldern (ots)

In der Nacht zu Montag (05.04.2021) setzte ein unbekannter Täter zwischen 02:35 Uhr und 03:10 Uhr an der Egmondstraße einen Opel Corsa in Brand.

Die Halterin hatte den Wagen zuvor auf Höhe der Hausnummer 6 abgestellt. Durch den Brand wurden außerdem eine angrenzende Hecke und ein vor dem Corsa geparkter Mercedes beschädigt.

Zeugen, die Hinweise zum Verursacher des Brandes geben können, werden gebeten die Kripo Geldern unter 02831 1250 zu kontaktieren. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell