Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Auto zerkratzt

Sachbeschädigung in Tiefgarage

Geldern (ots)

Am Dienstag (06.04.2021) kam es in einer Tiefgarage am der Kapuzinerstraße zur Sachbeschädigung an einem Mercedes, der dort geparkt war. Der Halter des Mercedes hatte seinen Wagen gegen 12:00 Uhr in der Garage abgestellt und gegen 16:30 Uhr mehrere Kratzer am Fahrzeug entdeckt.

Nach ersten Erkenntnissen sollen sich im Laufe des Mittags drei jugendliche Mädchen im Alter von 12-15 Jahren in der Tiefgarage aufgehalten haben. Eines der Mädchen hatte dunkelblondes Haar und trug eine auffällige Fußgelenkschiene am linken Fuß. Das zweite hatte rot-blondes Haar, während das dritte Mädchen eine Kapuze auf dem Kopf trug.

Ob die Jugendlichen etwas mit dem verursachten Schaden zu tun haben oder als Zeugen infrage kommen, ist bislang unklar. Zur weiteren Sachverhaltsklärung sucht die Polizei nun die drei Mädchen, sowie weitere Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen machen können.

Hinweise nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cp)

