POL-KLE: Kleve - Fahrerin eines Krankenfahrstuhls und Unfallzeugen gesucht

Kleve (ots)

Am Donnerstag (1. April 2021) gegen 10:45 Uhr fuhr eine 19-Jährige Radfahrerin von der Fahrbahn der Kapellenstraße aus auf den für sie linken Radweg an der Materborner Allee. Dort stieß sie mit einer entgegenkommenden Fahrerin eines Krankenfahrstuhls zusammen. Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich leicht. Die Dame auf dem Krankenfahrstuhl fragte sie, ob alles in Ordnung sei. Als die 19-Jährige zunächst ihren Weg fortsetzen wollte, tat die Frau im Krankenfahrstuhl das gleiche. Die Frau wird als grauhaarig und etwa 60 Jahre alt beschrieben. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder zur Identität der Frau im Krankenfahrstuhl machen können, wenden sich bitte an die Polizei Kleve unter 02821 5040. (cs)

