Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kellereinbruch/ Täter lässt Tasche mit persönlichen Dokumenten zurück

Hückelhoven (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte am 4. Oktober (Sonntag), gegen 2.25 Uhr, einen unbekannten Mann im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Martin-Luther-Straße. Dieser hatte drei Kellerräume aufgebrochen. Der Täter konnte mit einem gestohlenen Mountainbike flüchten, musste aber bei seiner Flucht eine Tasche zurücklassen, in der sich persönliche Dokumente befanden. Ob es sich dabei um die Dokumente des Täters handelt, wird noch ermittelt.

