Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus zwei Pkw

Hückelhoven (ots)

Unbekannte Täter stahlen in der Nacht zu Freitag, 2. Oktober, aus einem an der Straße Eiderweg parkenden Pkw eine Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Dokumenten sowie eine Tasche mit Kleidung. In der Nacht zu Sonntag, 4. Oktober, wurde aus einem an der Lambertusstraße parkenden Fahrzeug eine Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Ausweisdokumenten entwendet.

