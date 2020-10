Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Büroräume

Geilenkirchen-Bauchem (ots)

Am Wochenende zwischen Freitag, 2. Oktober, 18 Uhr und Sonntag, 4. Oktober, 9.30 Uhr, hebelten unbekannte Personen ein Fenster an der Rückseite eines Gebäudes an der Pestalozzistraße auf. Aus dem Inneren entwendeten sie eine unbekannte Menge Süßigkeiten, einen Erste-Hilfe-Koffer sowie einen Feuerlöscher.

