Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Raub von zwei Mobiltelefonen

Heinsberg (ots)

In der Nacht zum 3. Oktober (Samstag) ereigneten sich zwei Raubdelikte auf der Hochstraße.

Um 0.45 Uhr stand ein 21-jähriger Mann auf dem Gehweg vor einer Gaststätte. Ein unbekannter Mann sprach ihn an und stieß dabei sein Knie zwischen seine Beine. Nach dem Vorfall musste der junge Mann feststellen, dass sich sein Mobiltelefon nicht mehr in seiner Hosentasche befand. Die hinzu gerufenen Polizisten brachten den jungen Mann nach Hause. Während der Fahrt erkannte dieser den vermutlichen Täter in einer kleineren Personengruppe wieder. Die Personalien des vermeintlichen Täters und seiner Begleiter wurden festgestellt und die Ermittlungen aufgenommen. Die spätere Ortung des Handys ergab einen Standort, der zirka 150 Meter vom Tatort entfernt lag. Das Mobiltelefon konnte anschließend dort in einem Gebüsch liegend aufgefunden werden.

An der gleichen Örtlichkeit ereignete sich gegen 1.25 Uhr ein weiterer Raub eines Mobiltelefons. Dieses riss ein unbekannter männlicher Täter einem 41-jährigen Mann aus Heinsberg auf dem Gehweg aus der Hand während dieser telefonierte. Der Täter flüchtete nach der Tat, zusammen mit zwei weiteren Personen, in Richtung Apfelstraße. Alle drei Personen waren 25 bis 30 Jahre alt, zirka 165 - 170 Zentimeter groß und dunkel gekleidet. Im Rahmen einer Fahndung wurde die oben genannte Personengruppe, auf die auch die Beschreibung passte, angetroffen und überprüft. Ob es sich hierbei um die gleichen Täter handelte, wird noch ermittelt. Die Ermittlungen zum Verbleib des Mobiltelefons dauern noch an. Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit den Taten gemacht haben, oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten sich mit dem Kriminalkommissariat Geilenkirchen in Verbindung zu setzen, Telefon 02452 920 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell