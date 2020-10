Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 277 von Samstag, 03. Oktober 2020

Kreis Heinsberg (ots)

Wegberg-Klinkum, Ritterweg, Einbruch

In der Zeit vom 01.10.2020, 22:00 Uhr bis 02.10.2020, 07:30 Uhr (Do./Fr.) schlug ein bislang unbekannter Einbrecher die Scheibe eines Wohnzimmerfensters ein und gelangte so in ein Wohnhaus. Dort durchwühlte er sämtliche Möbel und Behältnisse nach Wertsachen. Was gestohlen wurde, ist noch nicht abschließend geklärt.

Erkelenz-Keyenberg, Zur Alten Niers, Trickdiebstahl

Am 02.10.2020, um 10:28 Uhr klingelten zwei bislang unbekannte männliche Personen an der Hauseingangstüre und verwickelten die Bewohnerin in ein Gespräch. Zeitgleich drang eine weibliche Person über die geöffnete Terrassentüre in das Wohngebäude, entnahm aus dem Schlafzimmer einen Kissenbezug und steckte dort eine Porzellanschale samt einer goldenen Uhr und Modeschmuck hinein. Als die Bewohnerin auf die Frau aufmerksam wurde, flüchtete diese mit ihrer Beute durch die Terrassentüre. Die beiden männlichen Personen konnten ebenfalls unerkannt flüchten und wurden im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen.

Die Täter, die über ein südländisches Erscheinungsbild verfügten, können wie folgt beschrieben werden:

1. männliche Person 25-30 Jahre alt, schwarze kurze Haare, dunkles Oberteil, dunkle Hose

2. männliche Person ca. 20 Jahre alt, sehr schlank, helles Oberteil

weibliche Person ca. 20 Jahre alt, schwarze, halblange, nach hinten gekämmte Haare, bunte Oberbekleidung

Zeugen werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei (02452-9200) zu wenden.

