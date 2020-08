Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: In Ferienwohnung randaliert

Kaiserslautern (ots)

In einer Ferienwohnung im westlichen Stadtgebiet hat eine Frau am Mittwochabend randaliert. Der Vermieterin wurde es zu "bunt", so dass sie gegen 20 Uhr die Polizei verständigte.

Als die Streife vor Ort ankam, fand sie die Randaliererin vor der Wohnung sitzend. Sie war sichtlich alkoholisiert und emotional sehr aufgebracht.

Den Beamten gelang es zwar, die Frau zu beruhigen, dennoch wurde aufgrund ihrer Aussagen das Ordnungsamt hinzugezogen. Der Rettungsdienst brachte die 52-Jährige schließlich in eine Fachklinik.

Ob in der Ferienwohnung Sachschaden entstanden ist, steht noch nicht fest. Gegebenenfalls muss die Verursacherin mit einer Strafanzeige rechnen. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell