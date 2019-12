POL-MR: Diebe nutzen Gerüst; Graffiti; Senior blockiert Parkhausausfahrt; Schlägerei am Busbahnhof; Auto mit Edding beschmiert; Unfallflucht vom Parkplatz am Fitnessstudio

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Neustadt - Diebe nutzen Gerüst

Über das Baugerüst verschafften sich Unbekannte zwischen Donnerstag, 28. November, 17 Uhr und Montag, 2. Dezember, 8 Uhr, Zugang in einen Rohbau in der Querallee. Die Diebe brachen eine Kiste auf und stahlen unter anderem zwei elektrische Blechscheren und eine Kabeltrommel. Die Verdächtigen flüchteten anschließend in Richtung Bürgerpark. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Marburg - Graffiti in der Gisselberger

Auf der Rückseite einer Garage in der Gisselberger Straße prangert ein sogenannter TAG. Die Tatzeit der Sachbeschädigung durch das Grafffiti steht nicht genau fest. Sie liegt zwischen Donnerstag, 14. und Samstag, 19. November. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Sachdienliche Hinweise hierzu bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Senior blockiert Parkhausausfahrt

Am Montag, 03. Dezember, blockierte ein 74 Jahre alter Autofahrer für fast 45Minuten die Ausfahrt aus dem Parkhaus am Pilgrimstein. Weder mit Geld, andere Autofahrer hatten die Parkgebühren des Mannes bezahlt, noch mit guten Worten ließ sich der Mann dazu bewegen, sein Auto wegzufahren. Der Mann reagierte auch nicht auf die Polizei. Er hatte sich auf den Beifahrersitz niedergelassen, um sich auszuruhen. Seine Stimmung war gereizt, teils aggressiv. Letztendlich musste die Polizei den offenbar psychisch erkrankten Mann in ärztliche Obhut übergeben und den Wagen entfernen.

Marburg - Schlägerei am Busbahnhof

Ein 27 Jahre alter Mann erlitt in der Nacht zum Sonntag, 01. Dezember, zwischen 04.30 und 05 Uhr, bei einer Schlägerei am Busbahnhof in der Bahnhofstraße Gesichtsverletzungen. Der Schlägerei ging ein Wortwechsel voraus, der dann eskalierte. Der Verletzte beschreib seine beiden Widersacher. Der hauptsächliche Gesprächspartner war etwa Anfang zwanzig Jahre alt und wohl eher südländischer Herkunft. Er sprach gutes Deutsch mit tiefer Stimme. Dieser Mann war zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß, von athletischer Statur und hatte schwarze, kurze und glatte, evtl. gegelte Haare. Er trug eine hellere Jacke und eine helle Jeanshose. Sein Begleiter, der gar nicht gesprochen hat, war in etwa gleichen Alter und möglicherweise von gleicher Herkunft, aber er war etwas kleiner, eher dürr und hatte dunkle nicht ganz kurze Haare mit leichten Wellen oder Locken. Sein dunkler Bart war noch kein ausgewachsener Vollbart aber schon deutlich zu sehen. Er trug eine dunklere und bis zu den Oberschenkeln hinunterreichende Jacke und eine eher dunkle Hose und dunkle Schuhe. Wer hat die Schlägerei noch beobachtet? Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung der beschriebenen beiden Männer führen könnten? Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Auto mit Edding beschmiert

Eine noch unbekannte Frau schrieb mit einem Edding auf alle Seiten eines weißen Fiat Scudo diverse Wörter. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 300 Euro. Der Fiat parkte zur Tatzeit am Montag, 02. Dezember, um etwa 13.45 Uhr in der Deutschhausstraße. Von der Frau liegt folgende Beschreibung vor: Ende 20 Anfang 30 Jahre alt, ca. 1,70 m groß, unauffällige Figur, braune/rote Haare, blaue Jeans, gelbe Winterjacke mit Fellbesatz, schwarze Handtasche. Die Fahndung nach der Frau blieb erfolglos. Wer kennt die Frau? Wer kann zu ihrer Identifizierung beitragen? Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Stadtallendorf - Unfallflucht vom Parkplatz am Fitnessstudio

Der durch eine Unfallflucht beschädigte schwarze Audi A3 stand auf dem Parkplatz des Fitnessstudios in der Niederrheinischen Straße 17-19 von der Straße aus gesehen links vom Ein.- bzw. Ausfahrtbereich unter einem Baum. Der Schaden am Audi ist vorne links und beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Über den Unfallhergang ist nichts bekannt, möglicherweise eine Kollision bei einem Ein- oder Ausparkmanöver. Der Unfall passierte am Montag, 02. Dezember, zwischen 19.30 und 21.30 Uhr. Wer war zu dieser Zeit am Unfallort und kann sachdienliche Angaben machen? Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann Hinweise zum verursachenden Auto und/oder dessen Fahrer/Fahrerin machen? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

