Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Wohnhaus

Erkelenz-Kückhoven (ots)

Unbekannte Täter hebelten am Sonntag (4. Oktober), zwischen 12 Uhr und 21.30 Uhr, die Terrassentür eines Hauses in der Straße In der Mosel auf. Im Haus durchsuchten sie die Räume. Auf den ersten Blick konnte noch nicht gesagt werden, was entwendet wurde.

