Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Lagerhalle - Motorradzubehör entwendet

Attendorn (ots)

Zwischen Freitag (26. Februar, 15 Uhr) und Montag (1. März, 9 Uhr) ist ein Unbekannter mittels Gewalteinwirkung in eine Lagerhalle auf einem Grundstück in der Straße "Mühlwiese" in Attendorn eingedrungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschaffte er sich zuerst Zugang zu dem Grundstück, in dem er das Zugangstor mit unbekanntem Werkzeug zerschnitt und ein innenliegendes Schloss entfernte. Anschließend hob er eine Plexiglasscheibe der dort befindlichen Lagerhalle heraus und gelangte so in die Räume. Er entwendete aus einem Anhänger verschiedenes Motorradzubehör im Wert von 680 Euro. Zudem entstand ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

