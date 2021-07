Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Kirchheim - Flächenbrand im Stückerweg - Feuerwehr im Einsatz - PM Nr. 1

Heidelberg (ots)

Am Mittwochmorgen, kurz vor 05.00 Uhr, geriet eine landwirtschaftlich genutzte Fläche im Bereich des Stückerweges in Heidelberg-Kirchheim aus noch unbekannter Ursache in Brand. Die Feuerwehr ist derzeit im Löscheinsatz. Die Freilegung der Glutnester wird vermutlich noch längere Zeit in Anspruch nehmen.

