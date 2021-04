Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Zwei Tatverdächtige nach versuchtem Zigarettenautomatenaufbruch festgenommen

Gronau (ots)

In der Nacht zum Samstag meldete ein Zeuge gegen 00.40 Uhr einen versuchten Zigarettenautomatenaufbruch auf der Ochtruper Straße. Polizeibeamte konnten am Tatort zwei Tatverdächtige festnehmen. Es handelt sich um einen 43-jährigen polnischen Staatsbürger und eine 29-jährige polnische Staatsbürgerin. Beide kamen vermutlich aus den Niederlanden und haben keinen festen Wohnsitz. Nach Angaben des Zeugen habe der Mann versucht, den Automaten aufzubrechen, während die Frau "Schmiere gestanden" habe. Beide sind nicht geständig. Inwiefern ein Tatzusammenhang mit der gleichgelagerten Tat auf dem Doetkottenweg besteht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Seitens der Staatsanwaltschaft wurden keine Anträge auf Untersuchungshaft gestellt, so dass die beiden Beschuldigten nach Einleitung eines Strafverfahrens entlassen wurden.

