Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Marbeck - Alkoholisierter Motorrollerfahrer kam von der Straße ab

Borken-Marbeck (ots)

Am Samstag wurde ein Zeuge gegen 12.10 Uhr an der Kreuzung Sonnenbrink/Hungerweg/Hessebree auf einen orangefarbenen Motorroller aufmerksam, der am Fahrbahnrand lag. Der Zeuge sah nach dem Rechten und entdeckte im angrenzenden Feld den verletzten Motorrollerfahrer.

Der alkoholisierte 16-Jährige aus Raesfeld war von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt. Kurze Zeit vorher war ein orangefarbener Motorroller einer Zeugin aufgefallen, weil der Fahrer in Schlangenlinie unterwegs war.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand hatte der 16-Jährige zuvor bereits auf dem Hogenweg in Raesfeld-Erle eine Unfallflucht begangen.

Der Rettungsdienst brachte den Verletzten ins Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren ein und stellten seinen Führerschein sicher. Ein Arzt entnahm dem Beschuldigten eine Blutprobe, um die Blutalkoholkonzentration exakt nachweisen zu können.

