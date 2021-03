Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Landkreis Tuttlingen

Tübingen) Neunjähriges Mädchen nach Verkehrsunfall vergangenen Donnerstag in Spaichingen nach den schweren Folgen des Unfalls in der Klinik gestorben (01.03.2021)

Spaichingen, Landkreis Tuttlingen / Tübingen (ots)

Das neunjährige Mädchen, das zusammen mit einem elfjährigen Mädchen vergangenen Donnerstagabend, 25.02., auf der Schuraer Straße in Spaichingen im Bereich einer Fußgängerfurt von einem Auto erfasst und dabei lebensgefährlich verletzt worden ist (wir berichteten bereits: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/4849261), hat es nicht geschafft und ist am Montagnachmittag in einer Unfallklinik in Tübingen gestorben.

- In Gedanken bei den Eltern und Angehörigen -

Das beim Unfall ebenfalls schwer verletzte elfjährige Mädchen wird nach wie vor in einer Klinik intensivmedizinisch versorgt. Ihr Gesundheitszustand ist stabil.

Die mit einem Unfallgutachter und der Verkehrspolizei mit Sitz in Zimmern ob Rottweil geführten Ermittlungen dauern nach wie vor an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell