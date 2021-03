Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Landkreis Tuttlingen) Fußgängerin bei Verkehrsunfall am späten Montagnachmittag an der Ecke Schuraer Straße und Sallancher Straß schwer verletzt (01.03.2021)

Spaichingen, Landkreis Tuttlingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine 88-jährige Fußgängerin von einem Auto erfasst worden ist und sich dabei schwer Verletzungen zugezogen hat, ist es am späten Montagnachmittag, gegen 16.15 Uhr, auf der Schuraer Straße auf Höhe des Spaichinger Friedhofs gekommen. Die Frau wollte die Schuraer Straße etwa im Bereich der Einmündung Sallancher Straße in Richtung Friedhof überqueren und wurde dabei frontal von einem VW Passat einer 23-jährigen Autofahrerin erfasst und zu Boden geschleudert. Die Autofahrerin war von der Stadtmitte beziehungsweise Angerstraße kommend stadtauswärts auf der Schuraer Straße unterwegs, als es zu dem Unfall kam. Nach einer Erstbehandlung durch die mit einem Notarzt eintreffenden Rettungskräfte wurde die 88-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht. Die Verkehrspolizei mit Sitz in Zimmern ob Rottweil hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallgeschehen übernommen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, entsprechende Angaben zum Unfallgeschehen machen können und sich nicht schon während der Unfallaufnahme bei den Beamten als Unfallzeugen gemeldet haben, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei unter der Telefonnummer 0741 34879-0 in Verbindung zu setzen.

