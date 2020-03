Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Auto contra Fahrrad

Offenburg (ots)

Eine 54 Jahre alte Radfahrerin hat sich am frühen Donnerstagabend nach einem Zusammenstoß mit einem 74-jährigen Renault-Lenker leichte Verletzungen zugezogen. Während der Autofahrer kurz nach 17:30 Uhr von der Wasserstraße nach links in die Prädikaturstraße einfahren wollte, bog die Mountainbike-Lenkerin von der Prädikaturstraße nach links in die Wasserstraße ein. Nach derzeitiger Einschätzung haben beide Beteiligten ihren Teil zur Unfallverursachung beigetragen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro beziffert.



