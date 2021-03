Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Auf dem Kauflandparkplatz anderes Auto angefahren und anschließend geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise (01.03.2021)

Tuttlingen (ots)

Vermutlich beim Ausfahren aus einer Parklücke hat ein Unbekannter am Montagnachmittag, im Zeitraum zwischen 13.45 Uhr und 14.45 Uhr, einen auf dem Kauflandparkplatz in der Stockacher Straße abgestellten Opel Astra angefahren. Ohne sich um den angerichteten Schaden an dem Opel in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Die Polizei Tuttlingen (07461 941-0) ermittelt nun wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um Hinweise zum Verursacher.

