Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schiltach, Lkrs. RW) Junge Männer geraten aneinander 28.2.21

Schiltach (ots)

Was der Grund für eine Auseinandersetzung von mehreren jungen Männern am Sonntagnachmittag in Schiltach war und wer sich daran genau beteiligte, ist für die Polizei Schramberg noch völlig unklar. In der Hauptstraße ist ein 26-Jähriger, der mit seinem Vater im Auto saß von einer fünfköpfigen Gruppe angegriffen worden. Sofort flogen die Fäuste, wobei auch ein Blumenkasten geworfen wurde und ein Briefkasten eines Hotels zu Bruch ging. Zuvor hatte die gleiche Gruppe in der Schenkenzeller Straße einen 19 und 20-Jährigen aufgesucht und auch diese attackiert. Von der renitenten Gruppe ist lediglich bekannt, dass diese mit einem schwarzen VW-Golf unterwegs war und die jungen Männer eine Eisenstange und einen Hammer dabeihatten. Von ihnen fehlt jede Spur. Ernsthafte Verletzungen zog sich offenbar niemand zu. Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell