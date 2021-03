Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Landkreis Tuttlingen) Einbruch in Schule - Polizei bittet um Hinweise (28.02.2021)

Trossingen, Landkreis Tuttlingen (ots)

Bislang unbekannte Täter - vermutlich vier oder fünf Jugendliche - sind am späten Sonntagnachmittag in das Trossinger Gymnasium in der Hangenstraße eingebrochen. Die Jugendlichen gelangten über ein zuvor aufgebrochenes Gitter in die Kellerräume der im Bereich des Schulgeländes vorhandenen Nahwärmeanlage und über einen vorhandenen Gang und dem Aufhebeln einer Verbindungstür in das Gymnasium. Im Erdgeschoss des Gymnasiums begaben sich die Täter in verschiedene Klassenräume und öffneten in einem Klassenzimmer ein Fenster. Noch unklar ist bislang, ob bei dem Einbruch etwas entwendet wurde. Ein Anwohner konnte die Jugendlichen, die vermutlich mit Tretrollern unterwegs waren, beim Hantieren am Gitter im Bereich der Nahwärmeanlage kurz nach 16 Uhr beobachten. Der von den Jugendlichen verursachte Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Die Polizei Trossingen (07425 33866) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und nimmt weitere Hinweise zu den jugendlichen Tätern entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell