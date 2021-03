Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbruch in ein Jugendhaus (01.03.2021)

Tuningen (ots)

Einen Einbruch verübt haben Unbekannte am Wochenende zwischen Freitagmittag und Montagfrüh in der Straße "Im Hasenloch". Unbekannte drangen durch Auftreten von Türen gewaltsam in ein Jugendhaus ein und entwendeten eine leere Geldkassette. Der Sachschaden an den zwei beschädigten Türen beläuft sich auf rund 1.200 Euro. Vermutlich die gleichen Täter kommen für Sachbeschädigungen an in der Nähe abgestellten Baumaschinen in Betracht (wir berichteten). Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, dies beim Polizeiposten Bad Dürrheim, Telefon 07726 93948-0, anzuzeigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell