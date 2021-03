Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan-Busenweiler, Landkreis Rottweil) Zigarettenautomat in der Alpirsbacher Straße aufgebrochen und Inhalt entwendet - Polizei bittet um Hinweise (28.02. - 01.03.2021)

Dornhan-Busenweiler, Landkreis Rottweil (ots)

Vermutlich in der Nacht von Sonntag auf Montag haben unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten aufgebrochen, der im Bereich einer Bushaltestelle in der Alpirsbacher Straße in Busenweiler, etwa auf Höhe des Gemeindehauses angebracht ist. Nach dem gewaltsamen Entfernen eines Sperrriegels und dem Aufhebeln des Automaten nahmen die Täter das im Automat befindliche Münzgeld sowie eine bislang noch nicht bekannter Anzahl Zigarettenschachteln verschiedener Marken an sich. Die Polizei Oberndorf (07423 8101-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise zu der Tat.

