Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fridingen an der Donau, Landkreis Tuttlingen) Mutwillige Zerstörung von Wahlplakate - Zeugen gesucht (27. - 28.02.2021)

Fridingen an der Donau, Landkreis Tuttlingen (ots)

In der Zeit von Samstagabend, 20 Uhr, bis zum frühen Sonntagmorgen, 6.30 Uhr, ist es im Ortsdurchgangsbereich von Fridingen sowie in den angrenzenden Nebenstraßen zu Beschädigungen von 22 Wahlplakaten gekommen. Unbekannte Täter haben die zumeist an Laternenpfosten angebrachten Plakate mutwillig herabgerissen und diese auf der Fahrbahn und dem Gehweg beschädigt zurückgelassen. Des Weiteren haben die Unbekannten ein großflächiges Wahlplakat in der Tuttlinger Straße so massiv beschädigt, dass es ebenfalls ersetzt werden muss. Der verursachte Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 600 Euro. Das Polizeirevier Tuttlingen bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07461 941-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell