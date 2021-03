Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Landkreis Tuttlingen) Mercedes der E-Klasse mit Farbe besprüht - Polizei bittet um Täterhinweise (26. - 28.02.2021)

Trossingen, Landkreis Tuttlingen (ots)

Im Zeitraum von Freitagabend bis Sonntagabend haben unbekannte Täter mit einer Farbspraydose einen Mercedes der E-Klasse besprüht, der in der Lichtbachstraße an der Ecke zur Schulstraße abgestellt war. Durch die Tat entstand an dem Mercedes Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Trossingen (07425 33866) ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise zu der Tat.

