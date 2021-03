Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Denkingen, Klippeneckstraße - Landkreis Tuttlingen) Wiesenbrand von Feuerwehr gelöscht (28.02.2021)

Denkingen, Klippeneckstraße - Landkreis Tuttlingen (ots)

Noch unklar ist die Ursache für einen Wiesenbrand bei Denkingen, der am Sonntagnachmittag, kurz vor 17 Uhr, der integrierten Rettungs- und Feuerwehrleitstelle gemeldet worden ist. Eine am Wanderparkplatz an der Klippeneckstraße grenzende Wiese stand so in Brand, dass die mit drei Fahrzeugen und 14 Mann ausgerückte Denkinger Wehr zur Löschung der etwa 40 x 3 Meter großen Fläche eingesetzt werden musste. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell