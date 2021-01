Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall infolge von Alkoholeinfluss

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Am Freitag, den 01.01.2021, um 06.04 Uhr, kam es auf der Mentzhauser Straße (K319) in Jade zu einem Verkehrsunfall. Der 21-jährige Fahrer eines Pkw Mercedes befuhr die Mentzhauser Straße in Fahrtrichtung B 437 und kam dabei alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Sein Fahrzeug überschlug sich und landete schlussendlich im Straßengraben. Durch den Verkehrsunfall wurde der Mercedes-Fahrer leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Da die Polizeibeamten beim Fahrzeugführer eine Atemalkoholkonzentration von 1,32 Promille feststellten, wurde bei ihm eine Blutabnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Das Fahrzeug wurde erheblich beschädigt und folglich abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro.

