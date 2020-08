POL-KA: (KA) Östringen - BMW-Fahrer begeht Unfallflucht

Polizeipräsidium Karlsruhe

Der Fahrer oder die Fahrerin eines schwarzen BMW hat nach Angaben eines verletzten Leichtkraftradlenkers am Montagabend bei Östringen einen Unfall verursacht und beging im Anschluss Unfallflucht.

Ein 17-jähriger war um 19.15 Uhr mit seinem Leichtkraftrad auf dem Verbindungsweg vom Stifterhof in Richtung Schindelberg unterwegs. In einer Kurve kam ihm ein BMW auf seiner Straßenseite so entgegen, dass er um einen Unfall zu verhindern ausweichen musste. Er kam von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Leitpfosten. Dabei verletzte er sich leicht. Auch sein Fahrzeug wurde beschädigt. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Der Vorgang wurde von einem Zeugen bestätigt. Zum BMW ist lediglich die Farbe schwarz bekannt. Das Polizeirevier Bad Schönborn hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen.

