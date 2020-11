Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Im Parkhaus Autoreifen zerstochen

CelleCelle (ots)

Unbekannte Täter zerstachen am Samstag (21.11.2020) in der Zeit zwischen ca. 10.00 und 12.00 Uhr alle vier Reifen eines im Parkhaus am Südwall geparkten PKW Audi. Der Tatort befindet sich in der dritten Etage. Es entstand ein Sachschaden in mindestens dreistelliger Höhe. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Hinweise von Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, nimmt die Polizei Celle entgegen unter 05141/277-215.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell