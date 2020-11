Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Beckedorf - Brand eines Bushaltehäuschens

CelleCelle (ots)

Nach Einbruch der Dunkelheit rückten am Sonntagabend gegen 17.15 Uhr Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in Beckedorf, Gemeinde Südheide, aus. Ein Bushaltehäuschen aus Holz in der Straße "Im Hasselbusch" hatte Feuer gefangen und brannte lichterloh. Das Bushäuschen wurde bei dem Feuer vollständig zerstört. Es entstand ein Sachschaden in vierstelliger Höhe. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung. Mögliche Zeugen, die am frühen Sonntagabend oder auch bereits vorher verdächtige Personen in der Nähe des Brandortes gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hermannsburg zu melden unter 05052/91331-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell