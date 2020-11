Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Nienhagen

CelleCelle (ots)

In der Langerbeinstraße in Nienhagen ist es heute Morgen, gegen 05:40 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein noch unbekannter männlicher Autofahrer ist mit seinem dunklen Toyota von der Fahrbahn abgekommen, prallte zunächst gegen einen Baum und dann in einen Metallzaun des angrenzenden Grundstückes. Anschließend setzten der männliche Fahrer und sein Beifahrer die Fahrt in dem an der Fahrzeugfront stark beschädigten Pkw fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das Geschehen wurde von mehreren Zeugen beobachtet. Weitere Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug oder seinen Insassen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lachendorf unter 05145-284210 zu melden.

