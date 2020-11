Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Folgenreiche Trunkenheitsfahrt

CelleCelle (ots)

Am späten Samstagabend um kurz nach 23 Uhr fiel einer zivilen Funkstreife der Polizei Celle ein Pkw-Führer auf. Der Pkw wurde kurz darauf in der Fuhrberger Landstraße kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten eine nicht unerhebliche Beeinflussung von 1,78 Promille des Fahrzeugführers fest. Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Blutentnahme veranlasst und die Weiterfahrt untersagt. Zu allem Überfluss lag gegen den 38-jährigen Polen ein internationaler Haftbefehl vor, welcher ihm zunächst eine Übernachtung im Gewahrsam der Polizeiinspektion bescherte. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

