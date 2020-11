Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Wienhausen - PKW prallt gegen Baum

CelleCelle (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache kam gestern Vormittag ein PKW Skoda auf der Hauptstraße in Wienhausen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die 77 Jahre alte Fahrzeugführerin aus Langlingen, die in Richtung Offensen gefahren war, verletzte sich dabei schwer und kam ins Krankenhaus. Am PKW entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe.

