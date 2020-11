Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Ovelgönne - Einbruch am Nachmittag

CelleCelle (ots)

Einbrecher kommen in der dunklen Jahreszeit auch manchmal schon bei Einbruch der Dämmerung. So auch gestern (Donnerstag, 19.11.20) passiert in Ovelgönne, als zwischen 15.15 Uhr und 17.30 Uhr unbekannte Täter über einen Zaun auf ein Grundstück in der Prinz-Adalbert-Straße gelangten und die Terrassentür eines Einfamilienhauses aufhebelten. Ob die Täter aus dem Haus etwas mitgehen ließen, ist bisher nicht geklärt. Allerdings entstand allein durch die brachiale Gewaltanwendung an der Terrassentür ein Schaden in vierstelliger Höhe. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Celle entgegen unter 05141/277-215.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell