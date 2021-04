Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Mehrere Autos auf der Hagenstiege beschädigt

Borken (ots)

In der Nacht zum Samstag hörten Anwohner der Hagenstiege zwischen 01.30 Uhr und 02.00 Uhr lautes Grölen. Am nächsten Morgen fanden sie drei beschädigte Fahrzeuge vor - an allen drei Autos waren die Seitenspiegel beschädigt worden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell