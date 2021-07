Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: "Sicher in Sinsheim" Treffen von Oberbürgermeister Jörg Albrecht und Polizeivizepräsident Siegfried Kollmar

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Mannheim und der Stadt Sinsheim

Vor einigen Wochen haben das Polizeipräsidium Mannheim mit dem Polizeirevier Sinsheim und die Stadt Sinsheim ein behördenübergreifendes Maßnahmenpaket erarbeitet, mit dem Störungen im öffentlichen Raum verhindert und die Sicherheit noch einmal gesteigert werden soll. "Sicher in Sinsheim" wird stetig weiterentwickelt und gemeinsam durch das Polizeirevier Sinsheim und die Stadt Sinsheim vorausschauend sowie schwerpunktorientiert an die aktuellen Entwicklungen der Kriminalitätslage und an das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung angepasst.

Vor diesem Hintergrund empfing Polizeivizepräsident Siegfried Kollmar Oberbürgermeister Jörg Albrecht zum gegenseitigen Austausch in Mannheim.

"Bereits nach wenigen Wochen können wir mit dem Konzept "Sicher in Sinsheim" eine erste positive Bilanz ziehen. Vor allem das gemeinsame und konsequente Einschreiten von Polizei und Gemeindevollzugsdienst zeigt Wirkung. Die positive Resonanz aus der Bevölkerung bestätigt das Sicherheitskonzept zusätzlich und zeigt, dass unsere Maßnahmen richtig sind. Gemeinsam mit der Stadt Sinsheim werden wir auch in den kommenden Wochen präsent und bürgernah für Sicherheit in Sinsheim sorgen", so der aktuelle Leiter des Polizeipräsidiums Mannheim, Polizeivizepräsident Siegfried Kollmar.

"Es gelingt uns fortwährend, die bereits sehr gute Zusammenarbeit mit der Polizei weiter zu verbessern", zeigt sich Oberbürgermeister Jörg Albrecht erfreut. "Gemeinsam mit unserem Ordnungsamt, das insbesondere in den vergangenen sehr fordernden Monaten hervorragende Arbeit geleistet hat und weiter leistet, sorgt die Polizei bürgernah und präsent dafür, die insgesamt bereits hohe Sicherheit im öffentlichen Raum zu erhalten und gezielt zu verbessern."

